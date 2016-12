Il tifoso più fedele al mondo: 1507 partite di fila

15:19 - Pensate di essere dei fedelissimi della vostra squadra? Non perdete una partita nemmeno sotto tortura per la "gioia" di mogli, fidanzate e figli? Bene siete dei veri tifosi, ma probabilmente non potrete raggiungere il livello di fedeltà di Jeff Young, il tifoso del Blyth (settima categoria del calcio inglese) che non perde una partita dal 1987. Oltre 1500 match consecutivi: "Ho saltato perfino il matrimonio di mio fratello per il Blyth".

Del suo record ha parlato alla BBC: "Non ho mai tenuto il conto delle partite, so solo che amo andare ai match della mia squadra. Al matrimonio di mio fratello andai, ma persi gran parte del ricevimento per andare a vedere la partita. Una fede non guarda in faccia a nessuno". Un record che parte dal 1987, ma solo per un'incomprensione visto che Jeff segue il Blyth ovunque dagli anni '70: "Il 27 gennaio di quell'anno giocavamo a Bath in Coppa, circa 1000 km di viaggio verso sud. Non trovai un passaggio e fui costretto a seguire la partita sul televideo. La beffa arrivò dopo - continua Young -:Alla partita dopo incontrai un amico che mi chiese come mai non fossi andato a Bath visto che loro avevano un posto libero. Non sapevo se ridere o piangere... o colpirlo". In serata il Blyth incontrerà l'Hartlepool in trasferta in FA Cup: per Young la partita numero 1507 di fila.