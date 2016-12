Il thailandese Taechaubol esce allo scoperto: "E' vero, voglio il Milan" 

10:56 - L'uomo d'affari thailandese Bee Taechaubol ha confermato di aver presentato un'offerta di un miliardo di euro per rilevare una quota di maggioranza del Milan. Le sue parole sono state consegnate al quotidiano "Bangkok Post". Taechaubol (41 anni), a capo del gruppo finanziario "Thai Prime", ha specificato di essere interessato a una quota superiore al 50 per cento, ma non alla totalità della società rossonera, aggiungendo anche di essere fiducioso che l'affare si possa concludere entro febbraio.

Sabato la Fininvest aveva negato l'esistenza di un negoziato in corso, dopo che il quotidiano "La Repubblica" aveva riferito di un'offerta da parte di un investitore thailandese non specificato.



Di Bee Taechaubol si parla da oltre due mesi. Inizio dicembre 2014, le prime voci su di lui, a capo di Thai Prime colosso che si occupa dell'acquisto di aziende non quotate in Borsa. Sponsor della Global Legand Series, ha portato a Singapore, in Cina, Thailandia e altrove gente come Shevchenko e Figo, Cannavaro e Nesta, Seedorf e Kluivert. A dicembre, nei suoi rari momenti in cui concede interviste, aveva detto: "Un giorno mi piacerebbe comprare il Milan. Ma chiedono troppo, 800-900 milioni... Mi piacerebbe investire nel calcio italiano".

IL MILAN: ABBIAMO SERI DUBBI...

E da Casa-Milan che cosa si dice? Per il momento trapela una reazione di questo tipo: prendiamo atto di quanto riportato dalle agenzie di stampa, e diciamo di avere dei dubbi riguardo a quanto riportato. Ci sono forti perplessità, tanto da far balenare l'idea che Mr Bee sia alla ricerca, più che altro, di pubblicità.

E FININVEST RIBADISCE: NON SI VENDE

"In relazione a notizie di stampa, la Fininvest ribadisce di non essere interessata alla cessione di quote di maggioranza dell'AC Milan. Per il resto, la società non può che confermare quanto dichiarato sabato 14 febbraio: vari soggetti hanno mostrato interesse per partnership relative al Milan stesso, ma non esistono colloqui di qualche concretezza e tantomeno pre-accordi o incontri decisivi in agenda".