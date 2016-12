Il Sunderland perde 8-0, Mannone vuole risarcire i tifosi

12:15 - La terribile sconfitta per 8-0 sul campo del Southampton, non dà pace a Vito Mannone. Il portiere del Sunderland vuole risarcire i 2500 tifosi che hanno assistito dal vivo alla trasferta del St. Mary's. Come? Organizzando una colletta con i compagni di squadra: "Gliene parlerò - ha detto l'italiano -. E' imbarazzante perdere in questo modo, i tifosi non lo meritano. Sono speciali. Io a una sconfitta simile avrei reagito in modo diverso...".

Ha partecipato alla mattanza anche Graziano Pellè, che ha messo a segno una personale doppietta. Il Sunderland di Poyet è precipitato al quart'ultimo posto in classifica, ma ciò che conta, adesso, è la dignità di un gesto con pochissimi precedenti: "In campo abbiamo gettato la spugna, a partire da me - spiega ancora Mannone -. Dobbiamo fare meglio e far sentire questa gente orgogliosa. Farò il possibile per organizzare una colletta e pagare ai tifosi le spese del viaggio e del biglietto della partita. Non è facile per noi, ma non sarà stato facile nemmeno per loro essere allo stadio in quel momento". I tifosi presenti in trasferta erano circa 2500. Hanno percorso 660 miglia, ognuno ha speso mediamente 130 sterline. Ripagarli tutti non sarà facile e nemmeno così scontato. Mannone vuole provarci a tutti i costi.