Il solito Suarez: gol e pugni, è polemica

Un calcione a Juanfran a palla lontana nel primo tempo: già questo poteva costargli il rosso. Brych, in serata decisamente no, non ha visto e Suarez è stato graziato per la prima volta. Un gesto brutto, seguito dalle immediate scuse - un po' ruffiane - con l'avversario. Nella ripresa quella manata, più un pugno anzi, in faccia a Filipe Luis, sanzionato solo col giallo: sarebbe stato un rosso diretto con squalifica di almeno due turni. L'attaccante uruguaiano poi minimizza, si dedica a quello che sa far meglio, i gol: letale in area, imprendibile per tutti. Quando gli altri due componenti della MSN steccano, lui c'è sempre, anche nei momenti più importanti. La media gol, 1 a partita, è da fenomeno.



L'Atletico però è indignato. Stavolta, per fortuna, niente morsi da parte del centravanti, ma gli errori di Brych (che sembra aver azzeccato solo il rosso a Torres) sono stati decisivi. Simeone ha usato l'ironia a fine partita, Filipe Luis ha chiesto "cosa si deve fare per essere espulsi". Resta, al di là dell'indignazione dei colchoneros, una domanda: perché Suarez non riesce a contenersi, sporcando la sua immagine di giocatore straordinario, con comportamenti così antisportivi? Il primo ad esserne danneggiato è proprio lui: non si meravigli, poi, se - per dire - viene snobbato al momento della compilazione della lista dei candidati al Pallone d'Oro (come successo nel 2015, quando è stato ignorato). Per essere grande, il più grande di tutti, deve cancellare definitivamente il suo lato oscuro.