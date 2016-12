Il Senegal si presenta con Under 23 e attori: annullata l'amichevole con l'Egitto

Il Senegal, atteso a Dubai per un'amichevole con l'Egitto, si è presentato con una selezione mista di Under 23 e persino attori locali. Gli egiziani hanno dunque annullato la gara e chiederanno un risarcimento di 100mila dollari. Il Senegal, di contro, ribatte di non aver mai assicurato di schierare la selezione maggiore - che si trova in Algeria - e che gli egiziani avrebbero dovuto accorgersene all'atto delle convocazioni.