Il segreto del nuovo Pipita: "A tavola..."

Il nuovo Higuain spiegato... da Higuain. E non c'entrano Sarri, il 4-3-3, l'esuberanza del nuovo Napoli e il ritorno in grande stile con la sua Nazionale, compresi gli elogi di Maradona. O meglio: c'entra tutto questo, ma il segreto della nuova vita del Pipita sta nella dieta. Seduto a tavola, Higuain ha rinforzato spirito, muscoli e idee diventando il campione che il Napoli si gode e i rivali invidiano a De Laurentiis.

L'attaccante argentino che domani sfiderà la Colombia nella partita decisiva per la sua Nazionaleha svelato il segreto del suo successo ai microfoni di Olé, analizzando il suo momento e le contromisure culinarie utilizzate per rimanere al top: "Poca carne rossa, tanto pesce e frutti di mare, eliminazione dello zucchero (rimpiazzato dal miele) e frutta. L'ho fatto per prendermi cura di me, mi sento molto meglio ed ora vado avanti. Ho perso 4 chili e...".