Il Sassuolo ringrazia la Juve: è in Europa League

Notte storica per il Sassuolo : la vittoria in Coppa Italia della Juventus estromette il Milan dalle coppe europee (per il terzo anno consecutivo, la prima volta nell'era Berlusconi di un tale filotto negativo) e qualifica la squadra del patron Squinzi all'Europa League: si tratta di una storica prima volta. La squadra neroverde partirà dai preliminari , grazie al sesto posto conquistato in campionato. Accede direttamente ai gironi la Fiorentina.

Si sono ritrovati in piazza come per una finale della propria squadra: i tifosi del Sassuolo hanno atteso con trepidazione l'esito della finale di Coppa Italia. Il successo della Juventus ha dato il via alla festa neroverde. Subito la celebrazione su Twitter: "Europa chi?!?!? EUROPA LEAGUEEEE!!!! Grandi ragazzi, un traguardo storico!!". Ed è a tutti gli effetti un traguardo storico per la squadra di Di Francesco: mai il Sassuolo aveva partecipato alle Coppe Europee nella propria storia. Come detto l'avventurà partirà dai preliminari, la prossima estate, di Europa League. Esulta anche la Fiorentina: il Milan fuori dalle Coppe Europee qualifica direttamente i viola alla fase a gironi della seconda competizione europea.



Notte fonda invece per il Milan, fuori dall'Europa per il terzo anno consecutivo: non era mai capitato da quando Berlusconi.