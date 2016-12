Il Sassuolo non si ferma: Genoa battuto 2-0

IL TABELLINONon pesano i minuti e le corse in Europa League: l'energia positiva della bellissima vittoria con l'Athletic si riverbera sul campionato. E così il Sassuolo vince, giocando un secondo tempo molto consistente, battendo 2-0 un Genoa discontinuo. La firma sul match è quella di Matteo Politano che, in assenza di Berardi, si è preso sulle spalle la responsabilità di dare qualità e gol alla manovra offensiva della squadra di Di Francesco.



Il primo tempo scorre lento, senza molti sussulti. L'unico, vero, è quello di Alfred Duncan, che all'ottavo batte Perin dopo una cavalcata lunga tutta la metacampo: è il palo a negargli la gioia del gol. I tatticismi prevalgono e il Sassuolo, con sei undicesimi del match giocato in coppa, sembra giocare a marce ridotte. Politano è il più vivace: partendo da destra si accentra, scontrandosi però spesso con Defrel, chiuso nella morsa della difesa rossoblù.



Al rientro dopo l'intervallo la partita è completamente diversa. E il Sassuolo è spettatore non pagante. Nel giro di sei minuti il Genoa sfiora per quattro volte il gol. Prima Veloso su punizione, poi un colpo di testa alto di Burdisso. E ancora: Veloso da fuori sfiora il palo, poi Pavoletti si mangia il gol da due passi. Il dominio rossoblù però si esaurisce quando Defrel si inventa la giocata che vale la partita: si beve Orban e viene steso da... Pavoletti, in sciagurato ripiegamento difensivo. Rigore, trasformato alla grande da Politano.



Sono ancora Veloso e Lazovic ad impegnare un perfetto Consigli, poi le ripartenze del Sassuolo diventano incontenibili. Perin è miracoloso nel fermare Defrel e poi Ricci da due passi. Ma è solo il preludio al raddoppio: Peluso scappa sulla sinistra e mette la palla sulla testa di Defrel che in torsione fa il 2-0.



Partita in ghiaccio, che i cambi di Juric non riescono a sciogliere. Pavoletti in giornata no, Pandev-Ocampos-Simeone non trovano la giocata. È ancora Duncan a sfiorare il gol, prima del rosso che Veloso si becca per proteste dopo essersi preso un giallo dubbio. L'ultimo squillo è di Burdisso, che di testa costringe ancora Consigli al miracolo. I neroverdi vincono la loro terza partita su quattro, ma la classifica recita 6 punti, dato che è ancora pendente il ricorso per la sconfitta a tavolino decisa dal Giudice Sportivo contro il Pescara. Per il Genoa un passo indietro, sia nel gioco che nei risultati.