Il Sassuolo ha ottenuto la licenza Uefa

In attesa di sapere se il sesto posto conquistato con grande merito sul campo gli permetterà di giocare l'Europa League, il Sassuolo ha ottenuto dalla Figc la licenza Uefa 2016-2017 . Ora ai ragazzi di Di Francesco non rimane che tifare Juventus nella finale di Coppa Italia in programma sabato a Roma. Un successo del Milan, infatti, regalerebbe la qualificazione europea ai rossoneri proprio a danno degli emiliani.

E' stato il club neroverde a comunicare sul proprio sito internet l'ottenimento della licenza, indispensabile per poter giocare in Europa. "A seguito dell'esame di tutta la documentazione prodotta dalla società comprovante il rispetto dei criteri economici, legali e infrastrutturali, la Commissione di primo grado delle Licenze UEFA presso la FIGC ha deliberato di rilasciare ad U.S. Sassuolo Calcio la licenza valida per la stagione sportiva 2016/2017".