Il Santos vince il Paulista, Robinho campione

Festa grande per gli ex milanisti Robinho e Ricardo Oliveira. I due brasiliani hanno vinto il campionato Paulista con il Santos. Il Peixe ha alzato il trofeo vincendo la finale di ritorno contro il Palmeiras ai rigori, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul risultato di 2-1. Robinho, ancora di proprietà del Milan, ha esultato su Instagram: "Dio non ha mai detto che il viaggio sarebbe stato facile, ma ha detto che l'arrivo sarebbe valsa la pena".