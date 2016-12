Il River Plate si prende la Libertadores

In quattro anni dalla storica e tragica retrocessione fino alla Coppa Libertadores. Il River Plate torna in vetta al calcio sudamericano grazie al 3-0 rifilato ai messicani del Tigres nel ritorno della finale (0-0 l'andata). Davanti a 60mila spettatori e sotto il diluvio, la formazione argentina ha messo in bacheca la sua terza Libertadores grazie alle reti di Lucas Alario al '44, Carlos Sanchez (rigore) al '74 e Ramiro Funes Mori al '79.