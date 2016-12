Il ritorno di Van Der Sar: di nuovo in campo a 45 anni

Per uno che in bacheca di trofei ne ha ben 28, di cui 2 Champions League, evidentemente non era giusto terminare in quel modo. Così Edwin ha deciso di indossare nuovamente scarpini e guantoni per respirare di nuovo l'atmosfera di un campo di calcio, seppur non a livello professionistico. Tutto comincia dall'infortunio del portiere titolare Mustafa Marezine, e da una clamorosa idea del dirigente del club Pieter Vink, che rivela: "Edwin porta ancora il Noordwjik nel cuore, viene ancora qui regolarmente. Gli abbiamo chiesto la disponibilità per giocare e lui dopo un momento di riflessione ha accettato. Siamo felici che voglia darci una mano".



In Inghilterra lo chiamavano Ice Rabbit per via delle orecchie a sventola e del suo carattere freddo. Aveva deciso di dedicarsi a una sua grande passione: girare documentari sulla natura. Ma per adesso dovrà accantonarla, per tornare al suo grande vecchio amore.