Il rigore di Bacca è irregolare: andava annullato

Tra i tanti episodi di Sassuolo-Milan (qui la moviola completa del match), quello più clamoroso e inusuale è quello relativo al rigore realizzato da Carlos Bacca. Analizziamo il momento preciso in cui il colombiano, scivolando, calcia con il destro. La palla, dopo essere "uscita" dal piede destro, tocca nettamente il piatto del piede sinistro, cambiando traiettoria e ingannando Consigli, che aveva intuito la direzione del tiro. Il rigore andava annullato ma non fatto ripetere: il doppio tocco consecutivo da parte di chi calcia il rigore deve essere punito con un calcio di punizione per la formazione difendente (come quando la palla sbatte sul palo dopo l'esecuzione del tiro dal dischetto).