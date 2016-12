Il ricorso del Napoli e l'involontarietà di quelle mani al petto

Legali al lavoro, il Napoli ha presentato il ricorso contro i 4 turni inflitti a Higuain (e contro la squalifica di un turno a Sarri). Un turno di squalifica è conseguenza della doppia ammonizione subita a Udine. Gli altri tre turni sono conseguenza del gesto irriguardoso e dell'ingiuria verso l'arbitro Irrati. E il Napoli, nel ricorso da presentare alla Corte d'appello federale, punta sulla "involontarietà" del gesto irriguardoso. Ovvero: Higuain non appoggia le mani sul petto di Irrati per "aggredirlo", o intimidirlo, ma solo per "respingerlo" o per frenarne la corsa mentre Irrati gli sta andando incontro.

E a corredo, ci sono le immagini televisive che -secondo fonti napoletane- possono suffragare questa tesi. Difficile da dimostrare e da far comprendere, ma a qualcosa bisogna pure aggrapparsii per presentare un ricorso motivato che meriti di essere discussione e abbia un margine.

Ricorso che non crediamo possa prevedere la richiesta riduzione della squalifica da 4 giornate a 1 giornata, azzerando il gesto irriguardoso e anche l'ingiuria. Ma che tende a ridurre almeno di un turno lo stop. Facendo in modo che nella sfida diretta con la Roma, che in teoria può decidere le sorti del secondo posto, il Pipita possa rientrare.