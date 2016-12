Il retroscena: Galliani e Barbara, tre ore per la "tregua" 

10:56 - Silvio Berlusconi vuole un Milan sempre più italiano, e nell'immediato più stabile. Con questa idea è stata siglata, senza cercare di nasconderla, una sorta di pace, o quanto meno una tregua al vertice, nel momento in cui la proprietà prova a concretizzare l'idea dello stadio e la squadra tenta, dalla delicata trasferta di sabato contro la Juventus, di uscire da una crisi che ha messo a rischio la panchina di Filippo Inzaghi.

Dopo settimane di tensioni latenti e divergenze di opinioni Adriano Galliani e Barbara Berlusconi si sono incontrati in mattinata e per tre ore hanno parlato nell'ufficio del primo. Un evento che, come filtra anche da ambienti rossoneri, si spera possa servire anche ad arginare una confusione che all'interno del Milan non giova a nessuno.

E, in attesa di verificare la tenuta di questo equilibrio, il presidente Berlusconi (atteso domani a Milanello) ha in mente di tenere una sorta di discorso programmatico. "Magari non subitissimo ma credo sì", ha ammesso Galliani.

Intanto, nel confronto a 360 gradi la figlia del presidente ha illustrato all'altro amministratore delegato gli sviluppi del progetto del nuovo stadio e nel pomeriggio Galliani, che di solito dribbla le questioni di competenza della collega, ha commentato in maniera entusiasta il suo progetto per l'area del Portello, che resta un'opzione privilegiata ma niente affatto definitiva.



