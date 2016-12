Il record di Billy Ingham: 70 anni senza perdersi una partita dell'Everton

15:33 - “Una storia di passione”: è questo il titolo del documentario che nel 2014 la Barclays, sponsor ufficiale della Premier League, gli ha dedicato. Il motivo? Nemmeno una partita saltata in 70 anni. Lui è Billy Ingham: a 17 ha cominciato a seguire allo stadio i match casalinghi dell’Everton. E non si è mai fermato.

“L’Everton significa tutto per me: quando arrivo allo stadio e vedo quel campo provo la stessa emozione di sempre. La mia passione è l’Everton, non cambierà mai”. Bastano queste poche parole, pronunciate da Ingham nel corso di un’intervista, per misurare l’attaccamento che questo 87enne ha nei confronti della sua squadra. A Liverpool, sponda Everton, Ingham è ormai diventato una vera e propria celebrità, al punto che nel 2013 tutto il Goodison Park, lo stadio che ospita le partite dei toffees, gli ha dedicato un minuto di standing ovation.Nel corso di questa incredibile carriera, sono pochi i giocatori in maglia blu che Ingham non ha visto giocare: da Dixie Dean a Romelu Lukaku, da Paul Gascoigne a Gary Lineker. Ma sono molti i titoli vinti: 4 Premier League, 3 FA Cup, 7 Charity Shield e 1 Coppa delle Coppe. Tutti visti dalla sua poltroncina, partita dopo partita. Se non è passione questa…