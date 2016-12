Il Real pensa a Guardiola. E' tradimento?

E se il Real Madrid pensasse a Pep Guardiola ? Posta così, è una domanda. Messa in altro modo, è un'idea di mercato buttata lì dagli spagnoli di Diario Sport per dare voce, e spessore, a un progetto che Florentino Perez sta costruendo. Non siamo ai confini della realtà, bensì al margini del calciomercato perché Guardiola a Madrid è (quasi) una provocazione... nazionale.

Già. Perchè Guardiola è catalano e l'orgoglio dei catalani oltrepassa (anche) i confini sportivi. Perdipiù in momento storico che li ha visti votare a maggioranza la voglia di "staccarsi" dalla Spagna in una sorta di indipendenza. Non c'è peggio di un tradimento così, se così avvenisse, vedi Luis Figo che abbandonò il Barcellona nell'estate 2000 per andare al Real e fu bersaglio di ogni cosa, ma Figo è portoghese, mentre Pep è catalano.

La voce di mercato va considerata come tale, senza pretese. L'idea di Guardiola per il finale di stagione è quella di staccarsi dal Bayern Monaco, dopo tre anni, e comunque vada a finire. Ci sono top club inglesi che lo inseguono con offerte illimitate, e questo dovrebbe essere il suo destino. Il caso-Real rientra nelle voci del'ultima ora e, crediamo, sia più una provocazione. Poi si sa, nel calcio è successo di tutto. Anzi, di più.