Il Real Madrid mette Rafa Benitez a dieta

Fame di successi, ma non solo. Rafa Benitez a Madrid potrebbe patire quella alimentare decisamente più del solito. Per allenare il Real , infatti, la dirigenza ha invitato il tecnico spagnolo a mettersi a dieta. Il motivo? Evitare gli sfottò sulle sue rotondità come accaduto nelle precedenti esperienze da allenatore, soprattutto al Chelsea. Questione di immagine dicono dal Real. Fortuna di Rafa a Madrid si mangia meno bene che a Napoli.

Di certo c'è che l'esperienza al Bernabeu tanto inseguita da Benitez in questi anni non è iniziata col piede giusto. La società spagnola ha imposto un dressing code rigido all'ex Napoli, che dovrà per forza di cose perdere qualche taglia. Un sacrificio non di poco conto adesso che Rafa avrà la possibilità di sedersi con costanza ai ristoranti da 100 euro, ma necessario per soddisfare la fame di immagine - ironia della sorte - del Real Madrid. Riuscirà a raggiungere il primo obiettivo stagionale vincendo la prima battaglia sul campo? Alla bilancia l'ardua sentenza.