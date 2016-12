Il Real celebra Ronaldo: numeri da far spavento!

15:18 - Al fischio finale di Real Madrid-Celta Vigo, Cristiano Ronaldo ordina a Coentrao di conservargli il pallone: il portoghese ha appena messo a segno la 23esima tripletta in Liga (record assoluto), toccando quota 23 gol in sole 13 gare di campionato. In totale sono 201 reti in 178 partite, una media spaventosa di 1,13 gol a gara. La media stagionale, invece, è di 1,78: se CR7 va avanti di questo passo arriva a 60 gol. Solo in campionato.

E' difficile anche solo riuscire a riepilogare i numeri di un giocatore che sta facendo qualcosa di mai visto nella storia del calcio. Con la tripletta di sabato il portoghese ha messo a segno 152 gol allo stadio Santiago Bernabeu: un vero e proprio fortino per il fenomeno di Madeira, che nell'anno solare 2014 è sempre andato a segno nel suo stadio. Un 2014 che, guardacaso, si era aperto il 6 gennaio scorso proprio contro il Celta: allora fu 'solo' doppietta, stavolta CR7 ha voluto esagerare siglando tutti e tre i gol del 3-0 rifilato dagli uomini di Ancelotti ai malcapitati avversari. Numeri da capogiro che stanno scrivendo la storia del Real Madrid e del calcio mondiale. E pensare che qualcuno ha ancora dubbi sul Pallone d'Oro 2014...