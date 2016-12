Il Real ai piedi di Ancelotti, Perez lo esalta: "Sarà il nostro Ferguson"

17:43 - Il Real Madrid chiude il 2014 con quattro trofei (la decima Champions il fiore all'occhiello), Florentino Perez diventa il presidente merengue che ha conquistato il maggior numero di titoli nello stesso anno e ora vuole blindare a vita l'artefice di tutto questo, Carlo Ancelotti. Il rinnovo fino al 2017 è solo una formalità, ma il numero 1 spagnolo non ha nascosto il suo grande sogno: "Voglio che Ancelotti sia il Ferguson del Madrid".

Quando il 25 giugno 2013 Florentino Perez annunciò l'ingaggio di Carlo Ancelotti al posto di José Mourinho, a Madrid non erano poi così tanti quelli che credevano che l'allenatore italiano avrebbe fatto meglio del predecessore e che al primo colpo avrebbe conquistato la tanto agognata decima Champions League.

Un anno e mezzo dopo una città intera (o almeno la parte il cui cuore batte per il Real Madrid) è in ginocchio ai piedi dell'allenatore che è stato capace di trasformare un gruppo di campioni in una squadra di campioni, che non sembra avere ostacoli. Una perfetta macchina da guerra quella messa a punto da Carletto, capace di vincere 22 gare di fila e di chiudere il 2014 con la ciliegina del Mondiale per club, ultimo dei quattro trofei alzati al cielo nel 2014 dopo Champions, Coppa del Re e Supercoppa europea.

Ma sarebbe sbagliato pensare che il matrimonio con il Real sia stato per Ancelotti tutto rose e fiori. In questo anno e mezzo ci sono state un paio di grandi crisi e il divorzio è stato davvero vicino.

La prima dopo il trionfo in Champions a Lisbona. Florentino Perez ha tentennato cinque giorni prima di confermare la fiducia, arrivata dopo un pranzo in cui il numero 1 merengue ha capito che Ancelotti non era ancora sazio e aveva ancora voglia di arricchire il suo già incredibile palmares.

La seconda risale all'inizio di questa stagione, quando l'allenatore di Reggiolo finì nel mirino della critica per la doppia sconfitta contro Real Sociedad e Atletico Madrid. I campioni d'Europa dovevano ancora trovare la quadratura del cerchio dopo gli addii di Xabi Alonso e Di Maria e Perez ha avuto il merito di resistere alle pressioni della piazza. Una pazienza premiata con gli interessi, visto che ora si ritrova in mano una delle squadre più belle e forti di tutti i tempi.