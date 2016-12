Il Qarabag provoca l'Inter: la maglia del Milan e la visita alla Juve

18:02 - Chi li conosce davvero? Forse neppure lo stesso Mazzarri, al di là delle frasi di circostanza. Un mistero o quasi sul campo, gli azeri del Qarabag. Capaci però di trovare il modo per far parlare di sè. Come? Alleandosi, diciamo così, con i rivali storici dell'Inter. E allora, ecco che in vista del match di Europa League il portavoce della squadra si è fatto fotografare durante una serie di interviste con la maglia del Milan, mentre con la Juve c'è stato un incontro ufficiale con il direttore generale Emrah Celikel ricevuto da Beppe Marotta per un summit concluso con la visita al miseo della storia bianconera.