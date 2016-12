Il presidente del Carpi: "Stringerò la mano a Lotito"

Sancita la pace tra il Carpi e Lotito. Il presidente degli emiliani Stefano Bonacini ha chiuso la polemica: "Quando ci incontreremo alla prima riunione di Lega ci saluteremo e gli stringerò la mano". Bonacini, intervenuto a 'Radio Anch'io Sport', ha detto: "Noi andiamo avanti per la nostra strada, con il nostro lavoro, le parole della gente dei presidenti lasciano in tempo che trovano".

Messaggio di pace e querelle chiusa fra il presidente del Carpi Stefano Bonacini e il suo collega della Lazio nonché consigliere federale Claudio Lotito dopo che quest'ultimo, mesi fa, in una telefonata privata finita sui giornali, esprimeva pesanti riserve sulla possibilità che il Carpi arrivasse nella massima serie calcistica: "Alla fine lui ha espresso un suo concetto che è un concetto non giusto, ma magari visto da una realtà come Roma potrebbe anche pensare che lo sia".