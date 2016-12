Il presidente Berlusconi in visita alla squadra: "Il Milan del futuro? Giovane e italiano" 

17:41 - Per la 21esima volta in stagione, il presidente Berlusconi ha fatto visita alla squadra a Milanello, arrivando nel primo pomeriggio presso il centro sportivo rossonero. Giornata iniziata con alcuni alcuni investitori interessati al Gruppo Fininvest con cui ha pranzato. A questi ultimi ha presentato i nuovi arrivati - Antonelli, Destro, Bocchetti e Paletta - precisando quale sarà il Milan del futuro: "Giovane, italiano e fondato sulle giovanili".

Al termine del pranzo il presidente ha salutato in due riprese la squadra: con il primo, quello più corposo, il patron milanista ha fatto i complimenti pubblici a Zaccardo per essersi fatto trovare pronto nelle ultime partite. Successivamente, come detto, si è fatto presentare da Inzaghi i nuovi acquisti che non aveva ancora avuto modo di conoscere, ovvero Destro, Antonelli, Bocchetti e Paletta. A tutti, però, Berlusconi ha spiegato la nuova filosofia del Milan che punta ad un’italianizzazione della rosa, ovvero alla creazione di un forte nucleo di giocatori italiani, possibilmente giovani con alcuni innesti dal settore giovanile. Per quest’ultimo punto, il presidente ha preso come esempio Antonelli che, dopo alcune esperienze tra Serie A e B, è tornato al Milan dimostrando, fin da subito, il suo attaccamento alla maglia.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE A MILAN CHANNEL

Ecco le parole del presidente Berlusconi rivolte alla squadra davanti agli investitori che lo hanno accampagnato a Milanello. Dichiarazioni raccolte in esclusiva da Milan Channel: "Italiani, giovani, della Nazionale, possibilmente del nostro vivaio. Questi sono i signori che ci consentono di pagarvi gli stipendi" ha poi scherzato il numero uno rossonero. Poi, rivogendosi a Zaccardo: "Complimenti, non hai sbagliato un pallone". Infine Filippo Inzaghi ha fatto gli onori di casa presentando al presidente tutti i nuovi acquisti: "Sono molto contento che tu sia qui" ha detto Berlusconi in particolare abbracciando Mattia Destro.