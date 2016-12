Il Portogallo vota Ronaldo: è lui il migliore di sempre

12:34 - La Ffp, la Federazione calcistica del Portogallo, ha deciso: è Cristiano Ronaldo il giocatore simbolo del Paese, il più forte di sempre. Dietro CR7, fresco vincitore del terzo Pallone d'oro in carriera, si piazza l'indimenticato Eusebio, scomparsa lo scorso anno. Sul gradino più basso del podio sale l’ex interista Luis Figo, tra gli allenatori trionfa José Mourinho. Nell’undici ideale figurano anche Rui Costa e Fernando Couto.

Il riconoscimento a Cristiano Ronaldo è avvenuto nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario della Federazione portoghese. A ritirare il premio a nome di CR7 è stato l'agente del fuoriclasse del Real Madrid, Jorge Mendes: "Per me, come portoghese, è un grande orgoglio avere un giocatore di questo livello - le sue parole -. Siamo di fronte al miglior atleta nella storia". Una scelta, quella della Federazione, che farà senz'altro discutere considerato che per molti il migliore di sempre resta Eusebio. La Perla nera, scomparsa il 5 gennaio di un anno fa, vinse due Coppe dei Campioni con il Benfica e, a differenza di Ronaldo, fece benissimo anche con la maglia della Nazionale portando il Portogallo alle semifinali dei Mondiali del '66 e vincendo la classifica dei cannonieri del torneo. Oltre a CR7, Eusebio e Figo (terzo), nella top undici ideale del calcio lusitano figurano anche Vitor Baia in porta, Fernando Couto, Joao Pinto, Ricardo Carvalho e Humberto Coelho in difesa, Mario Coluna e Rui Costa a centrocampo, Futre in attacco. Decisamente più semplice la scelta del miglior allenatore portoghese. Lo scettro (e non poteva essere altrimenti) va a José Mourinho, capace di vincere sia in patria con il Porto che all'estero con Chelsea, Inter e Real Madrid per un totale di 7 titoli nazionali, due Champions e una Coppa Uefa. Pedro Proença, infine, è stato scelto come arbitro portoghese del secolo.