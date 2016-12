Il Perù: "Incateniamo il mostro Suarez"

Luis Suarez dipinto come un mostro incatenato che cerca di liberarsi. Ecco la prima pagina di Depor, quotidiano peruviano, che titola: "Incateniamo il mostro". Il tutto perché mercoledì si giocherà Uruguay-Perù e il ritorno in Nazionale con gol del bomber del Barcellona sta spaventando un popolo intero. Il giornale locale si interroga: "Come lo fermiamo?". Un grande problema per la nazionale del ct Gareca che spera di non soccombere sotto i colpi del Pistolero.