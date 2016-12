Il Parma torna a vincere: 1-0 alla Fiorentina, decide Costa

00:08 - La Befana sorride al Parma che torna a vincere in campionato dopo sette turni. Vittima illustre al Tardini, la Fiorentina di Montella che chiude la giornata da incubo in nove uomini per le espulsioni di Rodriguez e Savic. Decisiva la rete all'11' di Costa sugli sviluppi di un corner. I toscani ci provano in tutti i modi, ma falliscono l'occasione del pari dal dischetto con Gomez che al 34' si fa ipnotizzare da Mirante.

LA PARTITA

Anno nuovo, vita nuova per il Parma. Questa è la speranza di Donadoni che, restando nel circolo dei luoghi comuni, ha ben cominciato il 2015 e quindi potrebbe già considerarsi a metà dell'opera. La classifica dice ancora altro, ma i tre punti raccolti con le unghie e con i denti contro la Fiorentina sono un timido segnale di ripresa verso una salvezza che a oggi appare ancora complicata. Al contrario per la Viola è arrivata una brutta frenata nonostante un buon quantitativo di occasioni gettate al vento. La più grande, manco a dirlo, quella sprecata da Gomez dal dischetto. Per il tedesco l'incubo continua.

Che quella degli emiliani sia la vittoria del cuore e della sofferenza lo dimostrano i numeri totalmente a favore dei toscani, tranne uno, il più importante a palla ferma. L'1-0 firmato da Costa è quasi immediato e arriva all'11' sugli sviluppi di un corner con il difensore bravo a bruciare la concorrenza di Alonso. La reazione, che poi tale non va considerata visto il pallino del gioco in mano già dal primo minuto, è immediata ma si infrange contro il muro eretto da Donadoni. Lo schema principale è uno: cross sul secondo palo, sponda e conclusione. Riesce anche spesso, ma la porta di Mirante rimane inviolata anche al 34' quando il portiere ipnotizza Mario Gomez dal dischetto dopo il fallo di De Ceglie su Cuadrado in area. Il tedesco a fine partita si scuserà coi tifosi.

Nella ripresa il copione rimane lo stesso così come il risultato, ma è la Fiorentina a uscire con le ossa rotte dallo scontro diretto. Tatarusanu, discreto il suo esordio, non cade più di fronte ai contropiedi un po' improvvisati di Bidaoui e compagni, ma Montella perde prima Rodriguez e poi Savic per somma di ammonizioni. Contro il Palermo di Dybala e Vazquez sarà emergenza difensiva, giusto perché le brutte notizie non vengono mai da sole.

LE PAGELLE

Mirante 7 - La sua parata vale come il gol di Costa, forse anche qualcosa in più. Ipnotizza Gomez e dimostra sicurezza, finalmente, per tutta la partita.

Savic e Rodriguez 4,5 - Giornata storta, nervosismo e cartellini rossi evitabili. Mettono in difficoltà squadra e Montella anche per il prossimo futuro.

Costa 7 - Il suo colpo di testa ravvicinato scaccia un incubo e dà fiducia all'ambiente. Il campionato del Parma deve ripartire da qui.

Gomez 4 - Imballato, impreciso, sfortunato e irritante. Continua a fare la differenza, ma in negativo.



IL TABELLINO

PARMA-FIORENTINA 1-0

Parma (3-5-2): Mirante 7; Costa 7, Paletta 6,5, Lucarelli 6,5; Cassani 6,5 (22' st Rispoli 6), Lodi 6,5, Mauri 6, Gobbi 6, De Ceglie 6; Palladino 6 (30' st Bidaoui 6), Cassano 6,5. A disp.: Iacobucci, Cordaz, Felipe, Mendes, Pozzi, Lucas, Ristovski, Mariga. All.: Donadoni 6,5

Fiorentina (3-5-2): Tatarusanu 5,5; Savic 4,5, Rodriguez 4,5, Basanta 5; Joaquin 5 (36' st Pasqual sv), Fernandez 6, Pizarro 5,5, Kurtic 5 (14' st Aquilani 5,5), Alonso 5 (21' st El Hamdaoui 5,5); Cuadrado 6, Gomez 4. A disp.: Neto, Richards, Tomovic, Lezzerini, Marin, Ilicic. All.: Montella 5

Arbitro: Damato

Marcatori: 11' Costa

Ammoniti: De Ceglie, Gobbi, Lucarelli, Bidaoui, Cassano, Mirante (P);

Espulsi: 34' st Rodriguez (F) e 41' st Savic (F) per somma di ammonizioni;

Note: 33' Mirante (P) para un rigore a Gomez (F)