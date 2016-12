Il Parma paga solo gli stipendi di luglio e rischio penalizzazione: -2

11:49 - Il -2 in classifica è ormai certo. Il Parma continua a non pagare gli arretrati dei propri giocatori (per ora è stata versata una sola mensilità) e il rischio di una penalizzazione è concretissimo. Il presidente Ghirardi non è riuscito a trovare i 6 milioni necessari per saldare i debiti. Oggi è previsto un faccia a faccia tra patron e squadra a Collecchio. Intanto Cassano vede a Roma Ferrero, presidente della Sampdoria.

Partendo dal problema finanziario, lunedì è stata una giornata campale per Ghirardi e Leonardi che hanno provato a rastrellate i 15 milioni necessari per salvare il club dalla inevitabile penalizzazione in classifica. Una classifica che vede i gialloblù tristemente ultimi. Il -2 potrebbe dare, quindi, un mazzata pesantissima soprattutto dal punto di vista psicologico. La trattativa con il petroliere albanese Taci sembra tramontata definitivamente e all'orizzonte non se ne vedono altre.

Sul campo si gioca oggi una partita decisa: il faccia a faccia tra Ghirardi e la squadra sarà importante per rasserenare gli animi.

Dal punto di vista del mercato, invece, ecco spuntare una trattativa. Nel fine settimana scorso Antonio Cassano avrebbe incontrato a Roma il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il ritorno a Genova è possibile e a luglio tutto potrebbe concretizzarsi.