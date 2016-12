Il nuovo Napoli presentato a Dimaro

Applausi e cori per tutti a Dimaro, sede del ritiro del Napoli, in particolare per due giocatori: Hamsik e Higuain. "Grazie a tutti, sono molto contento di essere qui. Napoli è la mia seconda casa e di questo sono orgoglioso. Ai tifosi prometto tanta grinta e tanto sudore" le parole dello slovacco.



"Ringrazio i tifosi per essere qui, ci stiamo allenando con molta voglia di fare una grande stagione e credo che la squadra può riuscirsi. Il nostro sogno è vincere qualcosa, lavoreremo per questo" i propositi dell'argentino appena arrivato in ritiro.



Poi i festeggiamenti per il compleanno di Hamsik (spumante per tutti con Edo De Laurentiis e lo storico magazziniere Tommaso Starace) e chiusura con l'immancabile coro dei tifosi "Chi non salta juventino è".