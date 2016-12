Il nuovo D'Ambrosio conquista l'Inter. Era ora

17:01 - L'Inter si rialza dopo la terribile sconfitta contro il Cagliari e riparte da Danilo D'Ambrosio. Il 26enne di Napoli è stato il migliore nel 2-0 casalingo sul Qarabag, sbloccando il risultato nel primo tempo. E' la terza rete in quattro partite europee per l'ex esterno del Torino, sempre più importante nel 3-5-2 di Mazzarri. Domenica sera contro la Fiorentina sarà di nuovo titolare, pronto a sorprendere ancora.

Con Nagatomo squalificato e Jonathan non ancora al meglio, Mazzarri spera di poter recuperare Dodô per la trasferta di Firenze. Con il brasiliano in campo, D'Ambrosio si sposterebbe sull'out di destra. Il napoletano in carriera ha dimostrato di trovarsi a suo agio su entrambe le fasce e può essere un'arma importante. Per adesso, quello che gli è mancato in nerazzurro è soprattutto la continuità.

Primo acquisto dell'era Thohir nel gennaio 2014, nella scorsa stagione con l'Inter è stato schierato nell'undici titolare solo in 8 occasioni. Anche nella Serie A di quest'anno non ha ancora trovato molto spazio, scendendo in campo dal primo minuto solo contro il Palermo. In Europa League, però sono arrivate risposte importanti. Oltre al gol al Qarabag, D'Ambrosio ha deciso pure la sfida di Kiev contro il Dnipro. Ora l'esterno punta al posto fisso anche in campionato, con la speranza di poter tornare nell'orbita della Nazionale, come quando era al Torino.