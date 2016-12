Il negozio di San Siro si rifà il look

15:44 - Sarà aperto al pubblico tra qualche giorno il "San Siro Store - Official merchandising", il nuovo negozio di Inter e Milan con una struttura particolare e sistemi innovativi di eccellenza. Tra questi due pitch views che consentono di affacciarsi sul campo da gioco, le essenze che si respirano nelle diverse aree di vendita, l'impianto di illuminazione che cambia in base dell'evento e la gestione domotica di tutti gli impianti. Il nuovo store si trova nell'area sotto il Primo Anello Blu. Nei mille metri quadri saranno venduti i prodotti di Inter, Milan, ma anche in anteprima quelli della nuova linea Milano San Siro.