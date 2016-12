Il Napoli sbatte su Perin: 0-0 con il Genoa

LA PARTITAFerraris quasi esaurito, con il record di presenze stagionali. Nella curva riservata agli ospiti, si fa per dire, sono in 6mila i tifosi del Napoli. Un gemellaggio, quello sancito anni fa dai supporters di Genoa e Napoli che si traduce, come ogni anno in striscioni, cori e abbracci. Un clima amichevole sugli spalti che si espande, quasi, al terreno di gioco. Genoa e Napoli, infatti, per tutti i primi 45' non riescono a farsi del male. Non per poca cattiveria, ma per la mancanza di idee. Soffocate, molto probabilmente, dalle trovate tattiche di Gasperini, che organizza il suo Genoa con un 4-3-3 che assomiglia tanto ad un 4-5-1. Gli spazi sono chiusi, la densità in mezzo elevatissima, il ritmo degli esterni, in particolare di Laxalt, spegne in partenza le velleità degli azzurri, che non trovano sbocchi. Sono solo lampi, quelli che trova il Napoli nel primo tempo, con Callejon al 4' in campo aperto che trova attento Perin e con Mertens, al 26', con la sua classica azione convergendo dalla sinistra, con il palo sfiorato. Il Genoa è vivo grazie alle folate di Perotti e Laxalt, ma Gasperini è costretto a due cambi nel primo tempo per problemi muscolari: escono Munoz al 34' e Dzemaili al 44'.



I primo 15' della ripresa offrono uno spettacolo completamente differente. Higuain apre gli spazi, Hamsik si butta dentro con continuità ma imprecisione. E di fronte trova un sempre attento Perin. Sui ribaltamenti di fronte Perotti e Laxalt seminano il panico. Gli inserimenti di Insigne e Gabbiadini avrebbero potuto incidere di più, ma i due cambi di Sarri producono solo fiammate poco produttive. È di Hamsik al 76' l'occasione più clamorosa, quando a due passi da Perin calcia malissimo, costringendo comunque il portiere rossoblù ad un grande intervento. La reattività degli uomini di Gasperini sfianca il centrocampo di Sarri. Allan trova la sua giornata meno brillante, anche Jorginho viene continuamente soffocato dai raddoppi genoani. All'85' piove dal cielo la palla della partita per Insigne e Higuain, che si ostacolano a vicenda da due passi: l'esito è un gol clamorosamente sbagliato. Sul ribaltamento di fronte Albiol è fondamentale: Pavoletti aggira Reina e serve al centro per il più facile dei tap-in, provvidenzialmente stoppato dal difensore spagnolo. Nel finale si erge ancora protagonista uno straordinario Perin: prima dice no ad una punizione di Gabbiadini, deviata. Poi il miracolo è su Insigne. E così al Napoli resta il rammarico per aver mancato l'aggancio in vetta a Inter e Fiorentina. Con una punta di veleno per un rigore chiesto, e non ottenuto, per una trattenuta di Burdisso su Higuain nel primo tempo.