Il Napoli: "Olimpico stregato e ora tutti uniti per le tre finali"

Il silenzio stampa del Napoli rimane. E così dopo la partita dell'Olimpico c'è la solita nota della società per far capire stato d'animo e pensieri sul futuro ora che il secondo posto è a rischio visto che la Roma è a soli due punti.

"E' amara per il Napoli la Liberazione all'Olimpico. Gli azzurri perdono ad un soffio dal 90esimo quando il pareggio sembrava legittimamente l'esito blindato della sfida. Un destro tagliente di Nainggolan porta alla Roma una vittoria che non si aspettava più nessuno. Il Napoli ha avuto le palle gol più clamorose, due volte con Higuain che è stato rmbalzato dal muro polacco di Szczesny, nome da codice fiscale che sbarra la strada al Pipita e rimette il tubo dell'ossigeno alla sua squadra.

"Gli azzurri comandano il gioco soprattutto nel secondo tempo ed il pareggio stesso sarebbe stato penalizzante, ancorchè prezioso, per l'espressione tecnica messa in campo dal Napoli all'Olimpico. La beffa finale appartiene all'imponderabile del pallone. Siamo ancora secondi con 73 punti che rappresentano il primato della storia azzurra alla 35esima giornata. Si ricomincia lunedì prossimo al San Paolo. C'è l'Atalanta, la prima delle tre finali che ci dividono dall'Europa dei Campioni. L'avventura continua, tutti uniti per raggiungere l'impresa...".