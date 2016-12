Il Napoli in partenza per Torino: che entusiasmo dei tifosi

Oltre mille tifosi all'aeroporto di Capodichino per salutare il Napoli in partenza per Torino. Un abbraccio collettivo alla squadra di Sarri per dare la carica in vista della sfida scudetto contro la Juventus. Tanti i cori che hanno accolto i giocatori e anche uno striscione: "A Torino scrivete un altro pezzo di storia... Noi ci crediamo!". Da ricordare che i tifosi partenopei non potranno seguire gli azzurri allo Stadium per via del divieto imposto dalla prefettura.