Il Napoli gira a mille: steso il Feralpi Salò

10:36 - Altra vittoria per il Napoli. Dopo la goleada con l'Anaune, gli azzurri travolgono anche il Feralpi Salò, squadra di Lega Pro. La gara finisce 5-2 per la squadra di Sarri, che sperimenta in attacco e a centrocampo e domina il match. Mertens e Insigne protagonisti: il belga firma un'altra doppietta, Lorenzo delizia tutti con un esterno all'incrocio. A segno anche Koulibaly e De Guzman. Per il Feralpi gol di Romero e Guerra.

LA CRONACA DEL MATCH

90' - TRIPLICE FISCHIO: IL NAPOLI VINCE 5-2

89 '- Guerra buca Rafael con una bella giocata in area

81' - GOL: Inler pesca De Guzman in mezzo all'area: 5-1!

79' - Allan crossa dalla destra, El Kaddouri colpisce debolmente di testa

70' - El Kaddouri triangola con Gabbiadini al limite e il suo diagonale sfiora il palo

69' - Gabbiadini ed El Kaddouri dialogano, ma la difesa del Feralpi chiude bene

66' - A Trento continua a piovere forte, a discapito del gioco

62' - Esordio con la maglia del Napoli per Allan, che entra in campo tra gli applausi

56' - Broli parte sulla sinistra, ma sbaglia il cross e l'azione sfuma

52' - Ritmi più lenti, ma è sempre il Napoli che fa la partita

48' - A Trento inizia a diluviare

46' - Inizia il secondo tempo di Napoli-Feralpi Salò sul risultato di 4-1 per gli azzurri



45' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo!

42' - Mertens svirgola da buona posizione

41' - GOL: Lancio perfetto di Hamsik sul filo del fuorigioco per Mertens, che salta Proietti e va ancora a segno

36' - Feralpi prova a sorprendere Gabriel dalla distanza

35' - GOL: magia di Insigne, che beffa Proietti con un esterno destro sotto l'incrocio dei pali

30' - GOL: Il Napoli cala un po' il ritmo e pasticcia sulla destra. Feralpi mette in mezzo e Romero anticipa Gabriel sul primo palo

27' - Mertens inventa e crossa per Callejon, ma lo spagnolo sbaglia da ottima posizione

21' - Ghoulam ci prova da fuori area: sinistro alto

20' - Mertens prova a sfondare sulla sinistra, ma non passa

18' - Gli azzurri fanno valere la superiorità tecnica e tengono il pallino del gioco

15' - La squadra di Sarri manovra con ordine e velocità. Hamsik ha spazio sulal sinistra, ma il suo cross è alto per tutti

12' - GOL: Koulibalyraddoppia su calcio d'angolo

11' - Si gioca solo nella metà campo del Feralpi: Napoli in pressing

9' - GOL: Insigne spara a botta sicura, Proietti: tapin vincente di Mertens

8' - Hamsik spara da fuori area: palla appena sopra la traversa

4' - Il Napoli fa circolare palla rapidamente a centrocampo, ma il Feralpi si chiude bene

2 ' - Doppia occasione per il Napoli: prima ci prova Insigne, poi un diagonale di Callejon finisce a lato di poco

1' - Si parte! Allo Stadio Briamasco di Trento inizia Napoli-Feralpi Salò



- Tutto pronto a Trento per la seconda amichevole del Napoli di Sarri: davanti Insigne dietro a Callejon e Mertens. In mezzo al campo David Lopez con Jorginho e Hamsik. Gabbiadini, Valdifiori e Allan in panchina.

IL TABELLINO

NAPOLI-FERALPI SALO' 5-2

Napoli (4-3-1-2): Gabriel (1' Rafael); Maggio (1' st Henrique), Albiol (21' st Luperto), Koulibaly (30' st Allegra), Ghoulam (32' st Dezi); D. Lopez (18' st Allan), Jorginho (1' st Valdifiori), Hamsik (1' st Inler); Insigne (13' st De Guzman); Callejon (13' st El Kaddouri), Mertens (1' st Gabbiadini).

A disp.: Rafael, Bifulco, Romano. All.: Sarri

Feralpi Salò (4-3-2-1): Proietti Gaffi; Tantardini (13' st Ragnoli), Broli (13' st Zerbo), Fabris (13' st Allievi), Leonarduzzi (13' st Codromaz); Ranelucci, Bracaletti (30' st Bettazza), Pinardi (1' st Settembrini), Romero (1' st Zamparo); Greco (1' st Guerra), Maracchi (30' st Pizza).

A disp.: Polini, Carboni, Dotti, Luci. All.: Serena

Marcatori: 10' Mertens (N), 12' Koulibaly (N), 30' Romero (F), 35' Insigne (N), 41' Mertens (N), 36' st De Guzmna (N), 44' st Guerra (F)

Ammoniti: -

Espulsi: -





GUARDA GLI HIGHLIGHTS