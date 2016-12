Il Napoli fatica a segnare e a... vincere

Da una parte c'è un presidente che spinge per un cambio di modulo (con Hamsik trequartista), dall'altra un allenatore che non ci sente e va avanti per la sua strada, forte delle sue idee e di una squadra che a livello di gioco continua a creare una moltitudine di occasioni ma, da quando Milik si è infortunato, non riesce più a concretizzare come nel recente passato. Manca un bomber e lo stesso Sarri non lo ha nascosto nel post gara, come non ha celato un certo fastidio per i consigli di De Laurentiis ("ha la facoltà di dare suggerimenti, ma avrei preferito apprenderlo in privato"). Una nuova querelle dopo quella sugli arbitri post Genoa-Napoli, un clima in casa Napoli ben più rigido di quello segnato dal termometro sotto il Vesuvio.



I numeri difficilmente mentono e questi ci dicono che il Napoli crea tanto, tira tanto (18 volte ieri, di cui ben 8 nello specchio), ma purtroppo non raccoglie tutto ciò che semina. Per Sarri solo una questione di tempo, ma intanto nelle ultime 8 gare i gol realizzati sono solo 10, mentre nelle prime otto partite della stagione sono state ben 20 le realizzazioni, esattamente il doppio.



Se a una certa sterilità ci aggiungiamo una fase difensiva che da quando è assente Albiol non è più un punto di forza, ecco spiegato perché gli azzurri fanno così fatica e non riescono a stare agganciati al treno delle prime della classe. La Juve rischia così di allontanarsi ulteriormente, ma anche le rivali per la zona Champions (Roma e Milan in primis) possono approfittare per scavare un solco non proprio facile da valicare. Ora arriva la sosta per riordinare un po' le idee e tirare a lucido alcuni giocatori (Gabbiadini su tutti) che devono assolutamente ritrovarsi.