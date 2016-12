Il Napoli fa sul serio: lo scudetto non è un sogno

Quattro vittorie consecutive, vetta distante due punti, pochi gol subiti e un Higuain in totale stato si grazia. Il Napoli vive un momento magico e, nonostante Sarri continui a mantenere un profilo basso ("Chi pensa allo scudetto non entra nel mio spogliatoio"), la squadra è a tutti gli effetti una seria candidata al titolo. In questo momento gli azzurri, insieme alla Roma , sono indubbiamente i favoriti per il campionato.

Dopo un avvio stentato (un solo punto nelle prime tre giornate), la reazione del Napoli è stata evidente, intelligente e rabbiosa. Sarri è tornato sulle proprie idee, eliminando il 4-3-1-2 per passare a un più congeniale 4-3-3. La difesa (otto reti subite), che ha concesso solo due gol nelle ultime sei giornate, è la seconda migliore del campionato dopo l'Inter (sette reti al passivo); ma, a differenza dei nerazzurri, i partenopei segnano molto di più (19 gol fatti contro i 9 dell'Inter) e hanno raggiunto un equilibrio che a Mancini ancora manca.



Il Napoli è la squadra che non perde da più tempo in Serie A (cinque successi e tre pareggi nelle ultime otto gare) e, soprattutto, ha vinto quattro partite di fila che l'hanno portato a due passi dalla vetta. Merito anche di Higuain, capocannoniere della Serie A (insieme a Eder) con sette gol all'attivo e già salito a nove centri in stagione, considerando anche l'Europa League. Sarri continua a non voler sentire parlare di scudetto ma forse, in fondo, adesso comincia a crederci anche lui.