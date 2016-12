11 maggio 2015 Il Napoli: "Donadoni accusa e allora faccia i nomi" Il tecnico del Parma: "Una inchiesta federale su quanto è accaduto sarebbe unʼassurdità. Per me, capitolo chiuso"

Parma-Napoli continua. E rischia di peggiorare. Il Napoli, in silenzio stampa, diffonde attraverso l'Ansa il pensiero: Donadoni faccia i nomi, le sue sono accuse generiche e non ci sono prove. E il tecnico del Parma, interpellato da Radio Crc (programma "Si gonfia la rete") ha detto: "Quello che volevo dire l'ho detto. Il caso per me è chiuso. Se la Procura federale aprisse una inchiesta sarebbe una assurdità. Vorrebbe dire aggiungere sciocchezze a sciocchezze".

IL PENSIERO DEL NAPOLIAccuse generiche da parte di Donadoni e nessuna prova che i giocatori azzurri volessero in qualche modo essere favoriti in campo dal Parma, già retrocesso. E' il pensiero del Napoli, che si apprende da fonti del club all' indomani del rovente finale al Tardini. In campo, sottolinea il club, i giocatori si sarebbero lamentati solo dell'ostruzionismo.

Il Napoli sottolinea come Donadoni abbia accusato in modo generico dei dirigenti azzurri, senza fare i nomi di chi abbia detto che si aspettava una sconfitta del Parma. In più, fanno notare dall'entourage azzurro, nel concitato finale di gara con tutti i microfoni aperti e le telecamere puntate sui protagonisti non e' stata colta neanche una voce o un labiale sulle presunte dichiarazioni attribuite ai dirigenti o ai giocatori del Napoli.