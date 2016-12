Il Napoli arranca, ma Sarri può tornare contare su Higuain

Oltre al Pipita, al Franchi gli azzurri hanno ritrovato ritmo e convinzione. Certo, nulla a che vedere col Napoli che viaggiava a mille prima di febbraio. Ma prima o poi questa squadra fatta solo di "titolarissimi" doveva calare, tirare un po' il fiato e presentare il conto a Sarri. In campionato il cammino azzurro dice due punti nelle ultime tre giornate. Troppo poco per chi vuole restare in scia alla Juve e continuare a inseguire il sogno dello scudetto.



Ma da Firenze arrivano comunque buone notizie per De Laurentiis. Nonostante il "chilo e mezzo di troppo", Higuain è tornato a segnare. E questo Napoli non può prescindere dai suoi gol se vuole continuare a tallonare la capolista. La classifica dice -3 dalla vetta, ma ci sono ancora molte partite da giocare e tante occasioni da cogliere per guadagnare punti. Juve permettendo, ovviamente. Ma questo è un altro discorso.



A Castelvolturno è ora di guardare solo alle proprie prestazioni. Senza gli impegni europei, la squadra di Sarri potrà infatti concentrarsi sul campionato e contare su un calendario favorevole nei prossimi cinque turni: Chievo, Genoa e Verona in casa, Palermo e Udinese in trasferta. Cinque match assolutamente alla portata per Higuain & Co. Per continuare a puntare lo scudetto e tenere Roma e Fiorentina a distanza servono 15 punti. Lo sa bene Sarri, che con la Fiorentina ha messo in cascina un punto diverso da quello raccolto col Milan e ha rivisto in parte la brillantezza della squadra che ha infilato otto successi di fila e fatto sognare la città. Alla fine della stagione mancano ancora undici partite. Il cammino è ancora lungo e il rush finale potrebbe risultare decisivo per il titolo.