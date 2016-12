Il motivatore di Bonucci attacca: "Totti, svejate"

22:31 - Non bastava il tweet di Leonardo Bonucci, poi ritoccato, per tenere caldo il lunghissimo post tra Juve e Roma. A incendiare ulteriormente gli animi ci ha pensato Alberto Ferrarini, l'ormai famoso motivatore del difensore della Juve. Nel mirino, come sempre, Francesco Totti e Rudi Garcia, cui Ferrarini ha dedicato due cinguettii non esattamente amichevoli: "Totti.. Sai perché perdi le partite più importanti e hai vinto poco nella tua carriera? PERCHÉ SEI FOCALIZZATO SULL'INGIUSTIZIA ! #SVEIATE".

Insomma, nemmeno il tempo di placare Bonucci, causa ira funesta di Conte e minaccia neppure velata di rimandarlo a casa dalla Nazionale, che qualcun altro si butta nella mischia per alimentare la rissa. Si poteva fare a meno del parere del mental coach? E quando mai... Eccolo, dunque, lo spirito guida di Bonucci che va all'attacco. Di Totti, con una provocazione decisamente poco simpatica. E di Garcia, cui è dedicato l'insegnamento dei Samurai. E uno sgrammaticato insegnamento di vita: "Lei è un top manager. Abbi rispetto di se, rivolga al positivo questa sconfitta". Sgrammaticato perché, dice lui, "in grammatica avevo 5" ma pur sempre ficcante perché, spiega sempre Ferrarini, "in altri argomenti, motivazione, parlano i fatti e dicono che sono un genio". Sarà e d'altronde tutto è possibile. Fatto sta che forse sarebbe stato più illuminato un silenzio, abbassare i toni come consigliato da Pallotta. E fatto sta che anche questa uscita non farà felice Conte che ha al contrario chiesto a Bonucci, o chi per lui, di evitare nuove polemiche.

Totti.. Sai perché perdi le partite più importanti e hai vinto poco nella tua carriera ? PERCHÉ SEI FOCALIZZATO SULL'INGIUSTIZIA ! #SVEIATE

— Alberto Ferrarini (@_Albertofi) 6 Ottobre 2014

Per un vero Samurai, una sconfitta seppur quanto ingiusta sia e' maestra di vita. Dedico questo Post al grande Totti e Top Rudi Garcia.

— Alberto Ferrarini (@_Albertofi) 7 Ottobre 2014