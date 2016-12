22 ottobre 2015 Il Modena dà lo sfratto al Carpi: niente allenamento, ma sabato gioca Il presidente del Modena, Caliendo, ha impedito alla squadra di allenarsi. "Decisione grave e inaccettabile"

Il Carpi è stato sfrattato dallo stadio di Modena: oggi si sarebbe dovuto allenare nell'impianto dove abitualmente gioca le proprie partite casalinghe (e dove sabato è in programma la sfida col Bologna) ma giocatori e staff tecnico del Carpi hanno trovato chiuse le porte dello stadio. E' stato il presidente del Modena, Antonio Caliendo, a prendere questa decisione, anticipata ai media prima che il Carpi arrivasse a Modena.

Il Carpi ha emesso un lungo comunicato, in cui spiega nel dettaglio i rapporti per l'uso dello stadio col Comune di Modena e col clu, specifica che tutto è in regola e definisce "gravissimo e inaccettabile" l'atteggiamento del presidente Caliendo. Il Carpi poi fa sapere che la partita Carpi-Bologna di sabato alle 18 non è in discussione: si giocherà al Braglia alle 18.

Tra stupore e incredulità tutto lo staff biancorosso ha lasciato l'area del Braglia per rientrare a Carpi dove nel vecchio Cabassi si è svolto l'allenamento del pomeriggio. Sannino tecnico del Carpi ha parlato con Caliendo ma senza trovare una soluzione. Lo stadio Braglia è di proprietà del comune di Modena che ha dato da anni in gestione l'impianto al Modena calcio. Il Carpi, pagando un regolare affitto (in parte al Comune e al Modena Fc), gioca da quest'anno le proprie gare in serie A casalinghe al Braglia.