15 giugno 2016 14:21 Il Mirror: "Occhio Mou, Ibrahimovic può andare al Bayern" Il quotidiano inglese: Ancelotti ha chiamato Ibra, vieni al Bayern. Zlatan è tentato. Tutto vero?

Ci dobbiamo credere? O no? Secondo quanto riferisce la stampa inglese, segnatamente il Mirror, esiste la concreta possibilità che Zlatan Ibrahimovic non approdi più al Manchester United, come pareva ormai scontato, ma possa prendere la strada di Monaco di Baviera. Ci sarebbe stata nei giorni scorsi una telefonata di Carlo Ancelotti all'attaccante svedese per convincerlo a trasferirsi al Bayern. Secondo il Mirror, Ibra non avrebbe ancora deciso se firmare per il Manchester United del suo "amico" Mourinho o cedere alle lusinghe tedesche.

Riprendiamo il quesito. Ci dobbiamo credere? O no? Su Ibra sono fiorite decine di ipotesi, italiani e cinesi, americane e inglesi, tedesche e spagnole e quant'altro, fino a una settimana fa quando è parso inequivocabile il suo destino United, compresa la villa con parco e piscina che si è trovato a Manchester. E compresa la clausola del silenzio, per via del contratto, che impedisce a Ibra di annunciare il suo futuro visto che fino al 30 giugno è un dipendente del Paris St Germain.

Ora, il Mirror lancia questa ipotesi ancelottiana. Che ha una sua valenza tecnica e di reciproca, grande stima. E proviene perdipiù da un giornale inglese che non ha, o perlomeno non avrebbe, interesse a speculare su un destino di Ibra diverso da quello previsto a Manchester. Tutto qui. Un po' poco per prevedere ribaltoni. Ma quanto basta per tenere aperta la finestra di mercato su Ibra.