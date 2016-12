Il Milan vince il Trofeo Berlusconi: 2-0 al San Lorenzo

23:34 - È il Milan a vincere il Trofeo Luigi Berlusconi: 2-0 agli argentini del San Lorenzo. Buon test per gli uomini di Inzaghi che prendono il pallino del gioco fin dalle prime battute e trovano il vantaggio al 30' con la zampata di Pazzini. I campioni della Copa Libertadores non spaventano e i rossoneri sfiorano più volte il raddoppio che arriva nel finale con Bonaventura. Buone indicazioni da Niang e Mexes. Ancora in ombra El Shaarawy e Torres.

LA AZIONI SALIENTI6' Bel calcio di punizione di Niang dalla trequarti, Pazzini sfiora solamente

21' Buona punizione di Niang dai 30 metri che trova i pugni del portiere Franco. Conclusione potente, ma poco angolata

30' gol di Pazzini! Saponara scappa sulla fascia sinistra e mette in mezzo per il numero 11 che anticipa tutti e con una zampata di desto insacca l'1-0.

39' Azione in velocità per i rossoneri. Niang corre sulla destra e scarica indietro per Van Ginkel che colpisce di prima intenzione dal limite dell'area. La palla sorvola la traversa. È il primo squillo del giovane centrocampista

43' Cartellino giallo per Niang che ferma in scivolata l'avversario Kalinski

44' L'ex Yepes vicino al gol dall'azione nata dalla punizione. Conclusione del difensore deviata in angolo dalla spaccata salva risultato di Mexes



8' st Palo per il Milan con Niang. Il francese va al tiro di precisione, ma viene fermato dal legno

9' st Bella azione di El Shaarawy che dopo due dribbling va al tiro rasoterra. Franco respinge e poi sventa il tap in di Pazzini a gioco fermo per la posizione di fuorigioco dell'attaccante rossonero.

12' st Ancora una conclusione respinta dfal portiere per El Shaarawy

25' st Rami si divora il 2-0 per il Milan sprecando da due passi

29' st Standing ovation per Mario Yepes al momento della sostituzione. Il colombiano ha lasciato un ricordo positivo nei tifosi rossoneri

30' st Altra punizione di Niang bel calciata. Traiettoria insidiosa e Il portiere avversario devia in angolo

37' st Torres a tu per tu con il portiere avversario non è "cattivo" e non chiude la partita

40' st Gol del Milan: 2-0. Tap in di Bonaventura dopo il tiro di Torres. Azione ben costruita dagli uomini di Inzaghi

LE PAGELLE



Pazzini 7 - Sfrutta la sua occasione andando a segno. Un gol importante per il morale dopo le recenti polemiche tra sua moglie Silvia e Inzaghi. Il Pazzo si impegna ed esce tra gli applausi dei pochi rossoneri in tribuna.

El Shaarawy 5,5 - Poteva fare sicuramente meglio. Nel primo tempo non è mai nel vivo del gioco, nella ripresa prova due conclusioni ma non è la sua serata.

Niang 6,5 - In campionato si è visto solo contro Lazio e Parma. Il francese ha voglia di mettersi in mostra e dà segnali positivi per Inzaghi. Sfiora più volte il gol ma il portiere è bravo a dirgli sempre di no. Arriverà anche il suo momento.

Mexes 6,5 - Gioca da epurato in casa, ma si fa trovare pronto da buon professionista. Barrientos e soci non gli creano grandi problemi, ma è bravo a salvare il risultato su Yepes. Zapata e Rami sono avvertiti, il francese può tornare in corsa a sorpresa.

Van Ginkel 6 - Sei d'incoraggiamento per il giovane in prestito dal Chelsea. Se vuole trovare più spazio non deve limitarsi al compitino.

Torres 5,5 - Il digiuno dal gol continua. Sui suoi piedi capitano tre palloni buoni ma lui non li capitalizza. Serve più cattiviera sotto porta!

Milan (4-3-3): Abbiati sv (1' st Agazzi 6); Bonera 6 (1' st De Sciglio), Mexes 6,5 (18' st Albertazzi), Rami 6, Armero 5,5; Van Ginkel 6, Essien 6,5 (1' st Poli), Saponara 6 (1' st Bonaventura 6,5); Niang 6,5, Pazzini 7 (18' st Torres 5,5), El Shaarawy 5,5 (20' st Mastour 6)