Il Milan torna al lavoro: Bonaventura segna il primo gol

Oggi è cominciata ufficialmente la nuova stagione del Milan, che ha svolto una doppia seduta d'allenamento a Milanello. Dopo il lavoro della mattina, effettuato sul campo rialzato, la squadra di mister Montella nel pomeriggio è scesa in campo sul campo ribassato, dove la sessione si è conclusa con una partitella davanti a tantissimi tifosi: 3-2 il risultato finale per la squadra in pettorina bianca, la prima rete dell'anno è stata segnata da Bonaventura.

Le altre reti della partitella sono state realizzate da Luiz Adriano e Niang per la squadra in maglia bianca e da Josè Mauri e Menez per la squadra in maglia verde.