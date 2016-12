Il Milan si ferma: 1-1 con l'Udinese

LA PARTITAIl Milan ora si può davvero mangiare le mani. A San Siro finisce 1-1 contro l'Udinese e i rossoneri mandano all'aria l'obiettivo di centrare la terza vittoria di fila, dopo i successi contro Inter e Palermo. Il terzo posto rimane distante sei punti e Sinisa Mihajlovic può davvero recriminare per le tante occasioni sprecate in attacco, soprattutto nella ripresa. Senza Bonaventura, out per un problema all'anca destra, il tecnico serbo punta su Kucka a sinistra senza modificare la fascia destra composta da Abate in difesa e Honda a centrocampo. Il terzino non gioca una gara brillante, mentre nella ripresa il giapponese mette in campo anima e cuore per trovare il raddoppio. Stefano Colantuono prova a fermare il Milan con Badu, che aggredisce i portatori palla. In attacco conferma Matos, che può fare male con la sua velocità.



Forse, la colpa iniziale del Milan è stata quella di farsi sorprendere dalle ripartenze dell'Udinese. Così dopo una bella occasione al 2', che Bacca non riesce a deviare in rete, c'è già un tiro da fuori di Kuzmanovic, ben servito da Matos. E proprio in una di queste ripartenze l'Udinese sblocca il risultato. Siamo al 17': Matos conclude a rete, Donnarumma respinge, tap in di Kuzmanovic, altro miracolo del giovane portiere, ma sulla seconda ribattuta non sbaglia Armero, l'ex di turno appena rientrato tra le fila dei friulani. Una doccia fredda per il Milan, già sommerso dalla pioggia che sta inondando la città in queste ore. La squadra di Mihajlovic prova a reagire e al 33' trova il pari con Bacca, ma l'arbitro Irrati annulla per fuorigioco. Prima dell'intervallo ci prova Montolivo, ma Karnezis è bravo in due tempi.



Nella ripresa Mihajlovic manda subito in campo Balotelli al posto di Kucka, che si ferma per problemi muscolari. Niang va a sinistra e il numero 45 gioca in coppia con Bacca. Una scelta che si rivela azzeccata. Al 2' Donnarumma ipnotizza Lodi e salva il Milan e nel contropiede arriva il pareggio del francese, ben servito da Bacca. I rossoneri prendono coraggio e al 10' possono raddoppiare, ma Bacca sbaglia un gol già fatto, buttando addosso a Karnezis un colpo di testa ravvicinato. Un errore che fa andare su tutte le furie Mihajlovic. Al 12' Wague rischia l'autorete e al 23' Bacca sfiora il palo di testa. Si arriva nel finale: l'Udinese continua a essere in affanno e il Milan va vicinissimo al 2-1, ma Bertolacci colpisce una traversa che la dice tutta sull'andamento del match. Nel finale Balotelli chiede un rigore e al 93' Karnezis è bravo su Montolivo. Finisce 1-1 e il terzo posto rimane a sei punti.