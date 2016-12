Il Milan riparte da zero

Qualcosa lentamente si muove. La classifica, innanzitutto, tornata, come spiegato da Adriano Galliani, interessante. Ma anche, in assoluto, il gioco. I sei punti che il Milan ha collezionato in tre giorni tra Sassuolo e Chievo, sia pure faticosi, sono il primo sintomo di una malattia che sta passando. Non ancora il certificato di "sana e robusta costituzione" ma, se non altro, un passo significativo verso la stabilità. Il primo dato che balza all'occhio, e non potrebbe essere diversamente, è lo zero per la prima volta iscritto dal Milan alla voce gol subiti. Non era ancora accaduto in questa stagione, è successo contro il Chievo. Da qui si riparte perché da qui si costruisce una squadra compatta e di conseguenza competitiva. Alex e Romagnoli, in attesa magari di Mexes, sono la coppia migliore di centrali che abbia fin qui proposto Mihajlovic, ma più dell'inserimento del brasiliano è stato il modulo a restituire solidità a tutta la difesa. Con il 4-3-3, ha spiegato il tecnico serbo, la squadra si sente più sicura. E dato che, sempre parole di Sinisa, il primo obiettivo era levarsi la paura di dosso, basti per ora questa "numerica" seduta di psicanalisi a risolvere gli impicci.