Il Milan prende atto delle parole di Mihajlovic ma "non commenta operato arbitro Valeri"

Nessun commento. Solo una presa d'atto . Questa la posizione del Milan in merito alle parole di Mihajlovic pronunciate al termine del match col Verona , contro l'operato dell' arbitro Valeri e dei suoi assistenti. Nessuna volontà quindi di "commentare la conduzione del direttore di gara e dei guardalinee" ma nel contempo una insoddisfazione chiaramente percebile per un arbitraggio della partita che ha lasciato molto amaro in bocca ai dirigenti rossoneri.

Insomma, se quella di Mihajlovic resta una sfuriata a titolo del tutto personale, è certo che il modo in cui il match è stato diretto non ha comunque soddisfatto il club. Il "prendere atto" delle parole del tecnico non significa non condividerne per lo meno il disappunto. Anzi, da via Aldo Rossi filtra un sentito malessere ma, nel contempo, è anche la volontà di non esprimere alcun parere ufficiale sull'arbitraggio di Valeri.