Il Milan perde i pezzi: Montolivo e De Jong fuori dalle 2 alle 4 settimane

Piove sul bagnato in casa Milan. I rossoneri, infatti, dovranno a fare a meno per un po' di Riccardo Montolivo e Nigel De Jong, usciti entrambi infortunati nel match contro il Chievo. L'azzurro "soffre di una lesione al flessore e tra una settimana sosterrà ulteriori esami medici" spiega il club: si prevedono almeno due settimane di stop. Tre o quattro quelle che servono all'olandese, alle prese con "una lesione al bicipite femorale".

Non c'è davvero pace per Pippo Inzaghi, che sabato si gioca la panchina rossonera senza due pedine fondamentali come Montolivo e De Jong. Centrocampo da inventare, con Poli che verrà affiancato da Van Ginkel e uno tra Muntari ed Essien. A meno che Bonaventura non venga arretrato sulla linea dei centrocampisti, lasciando il ruolo di trequartista a uno tra Honda e Cerci.

Non può fallire l'appuntamento con la vittoria l'allenatore rossonero, a cui potrebbe non bastare un pareggio nella Fatal Verona per proseguire il lavoro cominciato in estate