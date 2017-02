Il Milan perde ancora: la Samp passa a San Siro

Continua il periodo nero del Milan di Montella. La Samp passa infatti a San Siro grazie a un rigore di Muriel (fallo ingenuo di Paletta su Quagliarella al 24' della ripresa) e infligge ai rossoneri la quarta sconfitta nelle ultime 7 gare di campionato (quarta di fila se si considera anche il ko in Coppa Italia contro la Juve). Poche occasioni per il Milan, che recrimina solo per un palo di Deulofeu e un'occasione di Lapadula. Espulso Sosa al 90'.