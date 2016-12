Il Milan ha venduto il pullman. Come Inter e Juve

18:08 - Prima l'hanno fatto Inter e Juventus: venduto il pullman di proprietà, servizio affidato a una azienda specializzata, risparmio di 200-300 mila euro a stagione per i viaggi della squadra dai rispettivi ritiri fino allo stadio e a tutte le altre destinazioni. Si bada ai bilanci, è risaputo, e tutto serve, non solo ridurre il monte-stipendi ai giocatori.

Nulla è accaduto, intorno a Inter e Juve, dinanzi a tale scelta. Scelta oculata e in liena coi tempi di revisione delle spese. Ora anche il Milan si è accodato a questa... necessità, ma il momento-no della squadra ha indotto gli scatenati del web a produrre ironia e immagini che sono anche un divertente passatempo, a patto che non si oltrepassi il segno dell'ironia e si capisca quanto il Milan ha tenuto a precisare, ovvero che la vendita del torpedone è un normale -e comune- esercizio di contenimento dei costi.



Questa la spiegazione. Il club di via Aldo Rossi ha deciso di esternalizzare la gestione del servizio trasporti affidando alla ditta Castano/Frigerio Viaggi di Varese (che già fornisce i trasporti al settore giovanile) la gestione dei trasporti della prima squadra. Questo accordo consentirà un risparmio di 300.000 euro all’anno, l'introduzione di un nuovo pullman a tre assi (più grande rispetto a quello attuale) oltre ad un servizio di reperibilità degli autisti abilitati alla guida del mezzo. La Castano è subentrata nel leasing del pullman attuale. Il Milan, con questa scelta, segue la via già perseguita dalla Juventus e dall’Inter che hanno affidato da tempo, a società esterne, la gestione dei loro trasporti.