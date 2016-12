Il Milan è Menez-dipendente: così la Champions si può 

19:21 - Jeremy Menez più altri dieci: il Milan è sempre più dipendente dal francese. Pippo Inzaghi punta sul gruppo, come dargli torto, ma inutile nascondere che l'ex Psg è quello che ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri. Quando il numero sette è in palla e ha voglia di mettere in mostra le sue doti tecniche i rossoneri cambiano faccia: la manovra è più fluida e i compagni hanno un punto di riferimento là davanti.

Sono già otto i gol in campionato per il suo record personale: mai aveva segnato così tanto con le maglie di Sochaux, Monaco, Roma e Psg. Per forza di cose è il miglior marcatore del Milan e non ha nessuna voglia di fermarsi. Anche perché c'è nel mirino Tevez che è solo un gradino più su: il trono dei bomber non è utopia. A 27 anni sembra essere propria arrivata la maturità.

In campo ha trovato la sua collocazione ideale al centro dell'attacco, con buona pace di Torres, nel tridente disegnatogli su misura da Pippo. Adesso la cresta più bella è la sua, pure El Shaarawy dovrà farsene una ragione. Disciplinato e funzionale, il Menez 2.0 ha fatto innamorare tutti i rossoneri. Una storia nata sotto il sole di Ibiza, con il blitz del mister e di Galliani, che ora sta dando i frutti sperati.



L'inizio a razzo di campionato, poi il risentimento muscolare coinciso proprio con il momento d'appannamento del Milan. No, non è una coincidenza. Il francese ci ha messo un po' a tornare in forma, ma i gol contro la Samp, nel derby e contro l'Udinese lo hanno rilanciato: così la squadra rossonera è tornata a sognare la qualificazione in Champions League. Il presidente Silvio Berlusconi è sicuro dell'impresa e può contare sul migliore Menez di sempre.